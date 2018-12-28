В Мексике при ограблении убили 84-летнего гражданина Швейцарии

Гражданин Швейцарии в возрасте 84 лет убит в мексиканском курортном городе Акапулько, сообщил координатор процесса построения мира в штате Герреро Роберто Альварес, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Относительно убийства мужчины швейцарского происхождения и ранения его супруги, произошедших сегодня (в четверг) во время попытки ограбления, генеральная прокуратура Герреро проводит расследование. Генеральный прокурор штата Хорхе де лос Сантос прибыл на место событий, чтобы возглавить соответствующее расследование", – говорится в сообщении Альвареса в его микроблоге в Twitter.

По предварительным данным, речь идет о 84-летнем швейцарце, который приехал в Акапулько на каникулы.

Штат Герреро, где расположен Акапулько, является одним из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Сам Акапулько считается одним из ключевых пунктов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, а на его территории действуют несколько крупных наркокартелей, что обуславливает высокий уровень преступности.

Тем не менее Акапулько — один из пяти крупнейших мексиканских курортов, он принимает несколько миллионов туристов каждый год, а в дни рождественских каникул его отели и пляжи переполнены отдыхающими.

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