В Тихом океане горит судно для перевозки автомобилей

1 января 2019 10:17 (UTC+04:00)

Пожар происходит на судне-автомобилевозе, следующем из Японии на Гавайские острова, команда готовится покинуть борт. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Hawaii News Now со ссылкой на береговую охрану США.

Судно Sincerity Ace под флагом Панамы находится в Тихом океане в двух тысячах милях (более 3,5 тысячи километров) от гавайского острова Оаху.

Экипаж почти 200-метрового судна состоит из 21 матроса. Сообщается, что четверо моряков уже перешли на спасательный плот, остальные продолжают бороться с огнем.

На помощь Sincerity Ace направился самолет американской береговой охраны HC-130 Hercules, а также оказавшиеся в районе бедствия коммерческие суда.

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