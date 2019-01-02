Число заболевших лихорадкой Эбола в ДР Конго превысило 600 человек

Число жителей Демократической Республики Конго (ДРК), заразившихся вирусом Эбола с конца июля, превысило 600 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду министерство здравоохранения африканской страны в своем Twitter.

"Ситуация на вторник, 1 января 2019 года: 602 случая [заболевания], в том числе 554 подтвержденных и 48 вероятных", - отмечается в сообщении. Умерли 366 человек, 205 выздоровели, расследуются 54 "подозрительных" случая. В течение суток, предшествовавших 1 января, были выявлены четверо заболевших и трое умерших от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). С 8 августа вакцинацию прошли 53 917 человек.

Напряженная ситуация в ДРК, возникшая после объявления о переносе проведения президентских и парламентских выборов в ряде округов в связи со вспышкой Эболы, негативно сказалась на мероприятиях по борьбе с распространением вируса. Минздрав информирует, что "вследствие манифестаций населения прервана вакцинация в Гоме, Бени, Бутембо, Катве, Команде и Мабалако". Отмечается также, что "существует риск задержки в ближайшие дни в рассылке информационных бюллетеней" Минздрава по ситуации с БВВЭ. Бюллетень за 1 января был выложен в Twitter примерно на 16 часов позже, чем обычно.

Согласно поступающей в последние дни из ДРК информации, во многих местах в этой стране прерван доступ в интернет и отсутствует возможность для отправки СМС-сообщений. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил 28 декабря в Женеве, что в случае продолжительного осложнения обстановки могут быть утрачены обнадеживающие результаты в противодействии распространению БВВЭ, достигнутые, в частности, в Бени. Протесты в ДРК начались после того, как национальная независимая избирательная комиссия объявила о переносе проведения президентских и парламентских выборов на март 2019 года в избирательных округах Бени, "Бени-город" и "Бутембо-город" в провинции Северное Киву. Причиной такого решения стала вспышка БВВЭ в этой провинции, а также действие в указанных районах террористических вооруженных группировок.

Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК - уже десятая. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.

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