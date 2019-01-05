"Группа Лимы" продвигает переворот в Венесуэле, заявили в Каракасе

5 января 2019 06:31 (UTC+04:00)

В пятницу "Группа Лимы" заявила о непризнании легитимности нового президентского срока главы Венесуэлы Николаса Мадуро и потребовала от него назначить новые президентские выборы, а до тех пор передать власть парламенту, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил МИД Перу по итогам встречи министров иностранных дел группы. Члены группы заявили также о готовности пересмотреть свои дипломатические отношения с Венесуэлой в зависимости от восстановления демократии и конституционного порядка в стране, говорится в коммюнике МИД Перу.

"Группа стран американского континента договорилась о поощрении государственного переворота в Венесуэле в ходе события, аналога которому в истории региона нет, пытаясь не признать демократически избранное правительство и законно установленные институты", - заявил Арреаса в эфире государственного телевидения канала VTV.

"Группа Лимы" была сформирована в августе 2017 года 12 странами Северной и Южной Америки, выступающими против нарушения демократического порядка в Венесуэле. Позже к ним присоединились Гайана и Сент-Люсия.

Инаугурация Мадуро на посту президента на срок 2019-2025 года должна пройти 10 января.

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