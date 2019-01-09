СМИ: В Южной Корее начали конфискацию собственности японской корпорации

9 января 2019 13:08 (UTC+04:00)

Власти Южной Кореи приступили к конфискации собственности одной из ведущих японских металлургических корпораций в связи с делом о принудительном использовании труда корейских рабочих в годы Второй мировой войны. Об этом сообщило в среду информационное агентство Kyodo со ссылкой на высокопоставленного представителя МИД Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее правительство Японии уведомило, что при получении известия о конфискации потребует от Сеула немедленных консультаций в соответствии с соглашением о взаимном отказе от материальных претензий, заключенным при нормализации двусторонних отношений в 1965 году. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга в среду заявил на пресс-конференции в Токио, что японские власти крайне озабочены действиями Южной Кореи. По словам генсека, они полностью противоречат международному праву.

Осенью прошлого года Верховный суд Республики Корея вынес решение о выплате компенсаций четырем бывшим работникам японской компании, которая после Второй мировой войны много раз реорганизовывалась, сливалась с другими корпорациями и сейчас носит название Nippon Steel & Sumitomo Metal. Речь идет о сумме 400 млн вон ($350 тыс.) за использование принудительного труда. Из четырех инициаторов иска в живых остался только один.

Ранее суд в Южной Корее признал законным конфискацию собственности этой корпорации, если она не выполнит вердикт о компенсациях. Правительство Японии отвергает требования Южной Кореи о выплатах за принудительный труд. Оно исходит из того, что этот вопрос в соответствии с двусторонним соглашением был окончательно решен при нормализации отношений между Токио и Сеулом в 1965 году.

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