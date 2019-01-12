Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Суматры

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в акватории Индийского океана в 114 км северо-западнее города Бенгкулу на западном побережье острова Суматра (Индонезия), сообщает в субботу Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 22:05 по Москве в пятницу землетрясения имел координаты -3.29 градуса южной широты и 101.35 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.