Индия закупит у Франции свыше 3000 противотанковых ракет, сообщили СМИ

21 января 2019 17:29 (UTC+04:00)

Индия планирует закупить у Франции свыше 3 тысяч противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Милан 2Т" для обеспечения нужд армии, передает в понедельник агентство ANI со ссылкой на осведомленный источник в оборонном ведомстве южноазиатской республики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На совещании высокого уровня в министерстве обороны Индии будет обсуждаться вопрос о закупке для нужд армии более трех тысяч противотанковых управляемых ракет второго поколения "Милан 2Т", которые производит предприятие Bharat Dynamics совместно с одной из французских компаний", - сообщил источник. Общая сумма сделки, по его словам, составит порядка 10 миллиардов рупий (примерно 143 миллиона долларов США).

По информации агентства, на сегодняшний день индийской армии не хватает порядка 70 тысяч противотанковых ракет различных типов, а также 850 пусковых установок. Собеседники ANI отмечают, что закупка у Франции ракет "Милан 2Т", вероятнее всего, станет "временной мерой", призванной удовлетворить нужды вооруженных сил до тех пор, пока Индия не завершит создание собственных ПТУР третьего поколения.

"Милан 2Т" - французские противотанковые управляемые ракеты второго поколения. Как напоминают СМИ, они способны поражать цели на расстоянии свыше двух километров.

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