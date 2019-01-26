Индия отмечает 70-й День республики

Беспрецедентные меры безопасности предприняты в индийской столице Нью-Дели в связи с празднованием 70-го Дня республики. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, на улицы выведено более 25 тыс. полицейских, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, особое внимание безопасности во время праздничных мероприятий объясняется тем, что правоохранители получили информацию о том, что ряд экстремистских группировок планировали теракты в столице. В преддверии Дня республики спецслужбы Индии арестовали двух членов исламистской организации "Джаиш-е-Мухаммад", которые, по данным следствия, намеревались совершить террористические атаки в оживленных частях столицы.

По всему городу развернуты отряды оперативного реагирования, готовые в случае необходимости немедленно выдвинуться в любой район. В центре Нью-Дели, особенно у проспекта Раджпатх, на котором состоится военный парад, на крышах дежурят снайперы.

Развернуты и зенитные бригады на случай террористической атаки с воздуха. Кроме того, в городе установлены дополнительные камеры наблюдения, задействована система распознавания лиц, отмечает телеканал.

Повышенные меры безопасности также предприняты во всех крупных городах Индии, столицах штатов, где тоже пройдут массовые праздничные мероприятия.

26 января 1950 года вступила в силу конституция получившей независимость страны, провозгласившая Индию республикой. Дата была выбрана потому, что 26 января 1930 года партия "Индийский национальный конгресс" официально провозгласила декларацию о борьбе за полную независимость Индии от Британской империи.

В праздничном военном параде, который пройдет в Нью-Дели на проспекте Раджпатх, примут участие подразделения ВС Индии в традиционной парадной форме, элементы которой сохраняются у некоторых частей с конца XVIII века. Будет показана современная военная техника, в том числе танки Т-90 и БМП, построенные по советской или российской лицензии, а также боевые системы индийской разработки.

Стало уже традицией, что по Раджпатху пройдет и подразделение одного из старейших в Индии рода войск - кавалерии на верблюдах, - а также кавалеристы на лошадях. Они обязательные участники парадов в индийской столице с начала XIX века. Над городом пролетят военные самолеты, среди них Су-30МКИ, которые составляют основу истребительной авиации страны.

Традиционно Индия приглашает на парад Дня республики высоких иностранных гостей. Почетным гостем на этом параде станет президент ЮАР Сирил Рамапоса.

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