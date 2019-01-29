В КНДР заявили о готовности развивать связи с США в случае поддержки мер по денуклеаризации

29 января 2019 17:59 (UTC+04:00)

Власти КНДР намерены развивать двусторонние отношения с США, в случае, если власти этой страны поддержат усилия Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом во вторник заявил постоянный представитель КНДР при отделении ООН в Женеве Хан Тхэ Сон на конференции всемирной организации по разоружению, чьи слова приводит агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы заявили, что не будем больше производить или проводить испытания ядерного оружия, не станем использовать или распространять его, и мы предприняли различные практические шаги. Если Соединенные Штаты откликнутся на наши усилия путем принятия заслуживающих доверия мер и соответствующих практических действий, то двусторонние отношения будут развиваться удивительно быстрыми темпами через процесс принятия более определенных и эпохальных шагов", - заявил Хан Тхэ Сон.

Он также подчеркнул, что "Пхеньян продолжит работу по созданию постоянного и устойчивого механизма по обеспечению мира на Корейском полуострове".

В апреле прошлого года Пхеньян объявил об отказе от проведения тестов ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности с целью развития социалистической экономики страны и повышения уровня жизни населения. После этого КНДР ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов. За период с 2016 по 2017 год КНДР также осуществила около 40 запусков баллистических ракет.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре, по итогам которой Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.

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