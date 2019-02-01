В Индии два пилота погибли в результате крушения истребителя

Два пилота погибли в результате крушения учебно-тренировочного многоцелевого истребителя Mirage 2000 в пятницу утром в городе Бангалор, сообщает журнал India Today, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Обоим пилотам удалось катапультироваться, однако один из них приземлился на обломки самолета и погиб. Другого пилота доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Согласно информации издания, недавно авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) модернизировала истребитель Mirage 2000. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.