В Индии два пилота погибли в результате крушения истребителя

1 февраля 2019 11:40 (UTC+04:00)

Два пилота погибли в результате крушения учебно-тренировочного многоцелевого истребителя Mirage 2000 в пятницу утром в городе Бангалор, сообщает журнал India Today, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Обоим пилотам удалось катапультироваться, однако один из них приземлился на обломки самолета и погиб. Другого пилота доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Согласно информации издания, недавно авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) модернизировала истребитель Mirage 2000.

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