В Мозамбике не менее 66 человек погибли в результате наводнений

По меньшей мере 66 человек погибли в результате наводнений в центральной и северной частях Мозамбика, всего стихия затронула более 140 тысяч жителей, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местное правительство, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее ООН сообщило о 15 погибших в результате наводнений на севере Мозамбика.ъ
Как сообщает агентство, жертвами стихии стали 66 человек, еще 111 получили ранения. Кроме того, наводнения уничтожили 18 больниц пострадавшего района.
"Правительство объявило о красном уровне тревоги из-за продолжающихся дождей и приближения тропического циклона "Идай", который, как ожидается, достигнет страны в четверг-пятницу", - заявила представитель кабинета министров Ана Комоана (Ana Comoana).
По данным ООН, из-за стихии более 17 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, сейчас они размещены в транзитных центрах. Власти страны готовятся к прибытию в регион тропического циклона. Как ожидается, это произойдет 15 марта. Согласно прогнозам специалистов, циклон будет сопровождаться дождями, скорость ветра будет достигать 188-220 километров в час. По оценкам властей, с учетом текущей и ожидающейся ситуации на помощь пострадавшим от стихии жителям страны необходимо будет выделить около 18 миллионов долларов.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.