В Мозамбике не менее 66 человек погибли в результате наводнений

"Правительство объявило о красном уровне тревоги из-за продолжающихся дождей и приближения тропического циклона "Идай", который, как ожидается, достигнет страны в четверг-пятницу", - заявила представитель кабинета министров Ана Комоана (Ana Comoana).

По данным ООН, из-за стихии более 17 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, сейчас они размещены в транзитных центрах. Власти страны готовятся к прибытию в регион тропического циклона. Как ожидается, это произойдет 15 марта. Согласно прогнозам специалистов, циклон будет сопровождаться дождями, скорость ветра будет достигать 188-220 километров в час. По оценкам властей, с учетом текущей и ожидающейся ситуации на помощь пострадавшим от стихии жителям страны необходимо будет выделить около 18 миллионов долларов.

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