Президент Бразилии выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Сан-Паулу

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил соболезнования в связи с гибелью учеников и сотрудников школы в Сан-Паулу в результате вооруженного нападения двух злоумышленников. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом бразильский лидер написал в своем аккаунте в Twitter.

"Выражаю соболезнования родным жертв бесчеловечного нападения на школу в муниципалитете Сузану, штат Сан-Паулу. Этот поступок [злоумышленников] поражает своей чудовищностью и трусостью" - говорится на странице главы государства в соцсети. Ранее губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа объявил в регионе трехдневный траур в связи с трагическим происшествием.

Двое бывших учеников школы - 17-летний Гильерме Монтейро и 25-летний Энрике де Кастро, ворвались в масках в зданиеобразовательного учреждения в 09:30 по местному времени (15:30 мск) на перемене и открыли стрельбу по учащимся, находившимся в корридорах. В результате нападения были убиты шестеро учеников и двое сотрудников учебного заведения. Сами нападавшие впоследствии покончили жизнь самоубийством.

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