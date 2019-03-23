В Афганистане ликвидировали двух ключевых лидеров талибов

23 марта 2019 15:26 (UTC+04:00)

Два ключевых командира движения "Талибан" были ликвидированы в Афганистане в результате воздушного удара, передает агентство Khaama Press со ссылкой на 209-й корпус "Шахин" вооруженных сил страны, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Операция проводилась в северной провинции Фарьяб. Два "ключевых лидера" талибов - Муллах Ариф (Mullah Arif) и Мавлави Гиасуддин (Mawlavi Ghiasuddin) - были уничтожены в районе Кайсар в пятницу утром по местному времени, передает агентство. Как отмечается, они были причастны к подрывной деятельности в районах Кайсар и Алмар.

Помимо этого, военные ликвидировали 29 боевиков "Талибана", еще 15 были ранены.

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