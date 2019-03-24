Лидер демократов Таиланда объявил об отставке в связи с плохими результатами на выборах

Лидер Демократической партии ("Прачитипат") Таиланда Абхисит Ветчачив подал в отставку в связи с плохими результатами на парламентских выборах.Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС oб этом он заявил журналистам в воскресенье.

"Я прошу прощения за то, что не смог привести партию к успеху", - заявил он. По некоторым данным, по итогам подсчета 92% голосов, демократы получили лишь 35 мест в парламенте.

В течение воскресенья по всему Таиланду состоялись первые после военного переворота 2014 года парламентские выборы. Более 2,8 тыс. кандидатов по партийным спискам были допущены избиркомом до голосования, 68 претендентов от 44 партий поборолись за пост премьер-министра. Правом голоса в королевстве обладают порядка 51,4 млн человек. В стране работали 92 тыс. 320 избирательных участков.

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