Премьер Австралии объявил дату парламентских выборов

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что парламентские выборы в стране состоятся 18 мая текущего года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня утром я встретился с генерал-губернатором (представителем королевы Елизаветы II в Австралии - ред.) и посоветовал назначить выборы на 18 мая", - написал премьер на своей странице в Twitter, приложив документ, в котором генерал-губернатор соглашается с датой.

"В ходе этого голосования (у избирателей - ред.) будет очевидный выбор. Этот выбор определит экономику Австралии не просто на следующие три года, но на целое десятилетие", - заявил Моррисон в Twitter.

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