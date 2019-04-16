Столкновения в лагере для беженцев в Судане, есть погибшие

16 апреля 2019 05:11 (UTC+04:00)

По меньшей мере 14 человек погибли в результате столкновений, произошедших в лагере для внутренне перемещенных лиц в суданском регионе Дарфур. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает суданское государственное агентство SUNA.

"Лагерь полон оружия и стал для провинции очагом небезопасности в связи с присутствием в нем повстанцев", - губернатор провинции Южный Дарфур Хашим Халед.

Агентство добавило, что миротворческая миссия ООН и Африканского союза в Дарфуре (ЮНАМИД) управляет лагерем и не позволяет администрации провинции входить в него.

В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года время от времени возникает вооруженное противостояние между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. В 2007 году СБ ООН утвердил направление в регион военных и полицейских совместной миссии ООН и Африканского союза.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ряд арабских и африканских стран поддержали военный совет Судана
Арабские страны 02:53
Афросоюз пригрозил приостановить членство Судана, если армия не уйдет от власти
Другие страны 15 апреля 22:08
В Хартуме продолжается сидячая забастовка
В мире 15 апреля 17:35
Суданские военные попросили разойтись протестующих у здания командования
В мире 15 апреля 16:21
Глава военсовета Судана издал указ об изменении состава штаба армии
В мире 15 апреля 14:26
Военный совет Судана назначил Абдельмутталиба начальником штаба армии
В мире 15 апреля 14:11
Лента новостей
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован (ВИДЕО, ФОТО) (Обновлено)
Европа 06:13
Япония и США 19 апреля проведут встречу глав МИД и Минобороны
Другие страны 05:59
Семья французских миллиардеров Пино выделит €100 млн на восстановление Нотр-Дама
Европа 05:33
Исследование: каждая третья семья спорит, выбирая имя ребенку
Россия 04:47
Помпео обсудил санкции против КСИР с американцами иранского происхождения
США 04:15
Макрон зашел внутрь еще не потушенного Нотр-Дама
Европа 03:45
Мэр Парижа заявила, что алтарь и алтарный крест Нотр-Дама были спасены
Европа 03:17
Ряд арабских и африканских стран поддержали военный совет Судана
Арабские страны 02:53
США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефти
США 02:31