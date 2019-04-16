Столкновения в лагере для беженцев в Судане, есть погибшие

По меньшей мере 14 человек погибли в результате столкновений, произошедших в лагере для внутренне перемещенных лиц в суданском регионе Дарфур. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает суданское государственное агентство SUNA.

"Лагерь полон оружия и стал для провинции очагом небезопасности в связи с присутствием в нем повстанцев", - губернатор провинции Южный Дарфур Хашим Халед.

Агентство добавило, что миротворческая миссия ООН и Африканского союза в Дарфуре (ЮНАМИД) управляет лагерем и не позволяет администрации провинции входить в него.

В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года время от времени возникает вооруженное противостояние между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. В 2007 году СБ ООН утвердил направление в регион военных и полицейских совместной миссии ООН и Африканского союза.

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