В Мали боевики напали на колонну миссии ООН

21 апреля 2019 06:10 (UTC+04:00)

Один миротворец погиб, еще четверо получили ранения в результате нападения боевиков на колонну Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Неизвестные напали на колонну миротворцев, когда она следовала из города Дуэнца в деревню Бони в районе Мопти. В ходе нападения "сработало самодельное взрывное устройство".

"Египетский миротворец погиб, четверо ранены", - говорится в заявлении Дюжаррика. Отмечается, что миротворцы оказали сопротивление, в результате чего один из нападавших был убит, еще восемь задержаны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил эту атаку и выразил глубокие соболезнования семье погибшего миротворца, а также египетскому правительству. Генсек ООН призвал власти Мали как можно скорее определить и привлечь к ответственности организаторов нападения.

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