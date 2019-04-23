Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Мексики

23 апреля 2019 01:21 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник на юге Мексики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр стихии находился в 283 км к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса. Очаг землетрясения залегал на глубине около 21 км.

По данным агентства Reuters, жители Мехико ощутили колебания от подземных толчков. Люди из нескольких офисных зданий в городе были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Как отмечает агентство, власти страны сообщили, что к настоящему моменту данных о каких-либо разрушениях не поступало. Информации о пострадавших также нет.

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