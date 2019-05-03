Мексиканский картель похитил четверых граждан Эквадора

3 мая 2019 00:01 (UTC+04:00)

Могущественный мексиканский наркокартель "Лос-Сетас" похитил четверых граждан Эквадора, сообщает в четверг издание Comercio, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Похищение произошло еще в апреле на границе Мексики и США, когда группа из 17 эквадорских и центральноамериканских мигрантов была атакована неизвестными. Полиция Эквадора сообщила, что теперь за четырех похищенных граждан страны мексиканские наркодельцы требуют выкуп у их родственников.

"Лос-Сетас" является одним из лидеров криминального мира Мексики, картель контролирует преступные группировки в более чем половине штатов и в столице Мехико. Картель был сформирован из числа экс-сотрудников элитных армейских подразделений.

Караваны мигрантов из стран Центральной Америки и других государств начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года. В итоге на границе с США в Мексике скопилось несколько тысяч мигрантов. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.

Многие из мигрантов становятся жертвами наркокартелей. Правозащитники сообщают, что в среднем в Мексике в год совершается порядка 20 тысяч похищений нелегальных мигрантов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Мексике более тысячи человек отравились во время празднований
Другие страны 2 мая 21:35
Власти США запросили еще $4,5 миллиарда из-за кризиса на границе с Мексикой
США 1 мая 21:42
В Нигерии спасли двух похищенных работников Shell
Другие страны 1 мая 05:35
Пентагон отправит еще 320 военных на границу с Мексикой
США 30 апреля 04:51
В Мексике мигрант умер на крыше грузового поезда на пути в США
Другие страны 30 апреля 01:27
В Мексике неизвестные обстреляли участников семейного праздника
Другие страны 29 апреля 04:39
Лента новостей
"Арсенал" обыграл "Валенсию" в первом матче полуфинала Лиги Европы
Спорт 01:35
В Англии и Северной Ирландии завершились выборы в органы местной власти
Европа 01:26
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги Европы
Спорт 01:11
На северо-западе Китая ученые обнаружили, предположительно, останки денисовского человека
Китай 01:04
В Ессентуках из санатория эвакуировали людей из-за пожара
Россия 00:46
Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим
Россия 00:34
Генсек ОИС: Всемирный форум по межкультурному диалогу вносит важный вклад в обеспечение мира и безопасности (ФОТО)
Политика 2 мая 23:59
Месси предлагали выступать за сборную Испании по футболу
Спорт 2 мая 23:31
ЕС призывает США отменить нефтяные санкции против Ирана
Европа 2 мая 23:27