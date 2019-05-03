Мексиканский картель похитил четверых граждан Эквадора

Могущественный мексиканский наркокартель "Лос-Сетас" похитил четверых граждан Эквадора, сообщает в четверг издание Comercio, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Похищение произошло еще в апреле на границе Мексики и США, когда группа из 17 эквадорских и центральноамериканских мигрантов была атакована неизвестными. Полиция Эквадора сообщила, что теперь за четырех похищенных граждан страны мексиканские наркодельцы требуют выкуп у их родственников.

"Лос-Сетас" является одним из лидеров криминального мира Мексики, картель контролирует преступные группировки в более чем половине штатов и в столице Мехико. Картель был сформирован из числа экс-сотрудников элитных армейских подразделений.

Караваны мигрантов из стран Центральной Америки и других государств начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года. В итоге на границе с США в Мексике скопилось несколько тысяч мигрантов. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.

Многие из мигрантов становятся жертвами наркокартелей. Правозащитники сообщают, что в среднем в Мексике в год совершается порядка 20 тысяч похищений нелегальных мигрантов.

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