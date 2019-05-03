Бразилия прекратила печать венесуэльских боливаров

3 мая 2019 19:11 (UTC+04:00)

Бразилия прекратила печать и экспорт венесуэльских боливаров в соседнее государство, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, со ссылкой на Монетный двор Бразилии, что срок действия контракта на поставку боливаров в Венесуэлу, подписанный в 2018 году, истек в марте. При этом в Монетном дворе уточнили, что соглашение было заключено не напрямую с правительством Венесуэлы, а через транснациональную компанию.

С 2003 года все валютные операции в Венесуэле находились под жестким контролем государства. В итоге это привело к установлению курса "черного рынка", который в десятки раз отличается от официального обменного курса.

В августе 2018 года Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило законопроект об отмене ответственности за преступления в обменной сфере. Закон дал возможность обращения иностранной валюты внутри страны, а также работы обменных пунктов по рыночному курсу.

При сложившихся в Венесуэле за последние три года условиях острой нехватки наличных боливаров сейчас многие предприятия торговли перешли на прием долларов.

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