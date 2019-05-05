В Канаде разбился небольшой самолет

5 мая 2019 04:40 (UTC+04:00)

Как минимум один человек погиб в результате крушения небольшого самолета в провинции Британская Колумбия. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации полиции региона, самолет Cessna 182 упал примерно в 100 км к северо-востоку от города Смитерс. Спасатели на вертолете уже обнаружили место падения самолета, к месту катастрофы направлены специалисты. На данный момент подтверждена гибель одного человека.

Cessna 182 может перевозить до четырех пассажиров вместе с пилотом. Сколько человек находилось на борту потерпевшего крушение самолета, выясняется.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Группа из 20 человек в Канаде выиграла в лотерею $37 млн
В мире 4 мая 23:14
Минобороны Канады объявило о строительстве нового патрульного корабля арктического класса
В мире 3 мая 17:29
Компания Zenith Energy отобрала подрядчика на оказание услуг по бурению на суше в Азербайджане
Энергетика 3 мая 12:48
СМИ: более 12 тыс. человек эвакуированы на востоке Канады из-за половодья
Другие страны 1 мая 08:03
Еще два родственника жертв крушения лайнера в Эфиопии подали в суд на Boeing
Другие страны 30 апреля 04:34
Власти Канады не позволили Пучдемону въехать на территорию страны
В мире 29 апреля 17:28
Лента новостей
Мэй готова продлить членство Великобритании в Таможенном союзе ЕС до 2022 года
Европа 05:11
Армия Сирии вернула под контроль три селения под Алеппо
Арабские страны 04:33
В Афганистане ликвидировали главаря боевиков ИГ
В мире 04:12
В США нашли тело одного из трех пропавших при взрыве на заводе
США 03:39
Главу британского минобороны уволили за слова о Мэй и планы втянуть армию в войну
Европа 03:14
США осудили ракетные обстрелы Израиля палестинскими боевиками
США 02:48
Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын
В мире 02:37
В Мексике убили четырех служащих сил безопасности, сообщают СМИ
Другие страны 02:11
При крушении военного вертолета в Венесуэле погибли семь человек
Другие страны 01:53