В Канаде разбился небольшой самолет

Как минимум один человек погиб в результате крушения небольшого самолета в провинции Британская Колумбия. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации полиции региона, самолет Cessna 182 упал примерно в 100 км к северо-востоку от города Смитерс. Спасатели на вертолете уже обнаружили место падения самолета, к месту катастрофы направлены специалисты. На данный момент подтверждена гибель одного человека.

Cessna 182 может перевозить до четырех пассажиров вместе с пилотом. Сколько человек находилось на борту потерпевшего крушение самолета, выясняется.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.