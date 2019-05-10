Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии прекратить огонь

10 мая 2019 22:44 (UTC+04:00)

Совбез ООН после экстренного заседания по ситуации в Ливии сделал заявление, в котором призвал стороны военного конфликта в Ливии прекратить огонь и пойти на политическое решение, сообщил журналистам председатель Совета в мае постпред Индонезии Диан Трианшах Джани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Совет Безопасности призывает все стороны незамедлительно вернуться к политическому посредничеству ООН и взять на себя обязательства по прекращению огня и деэскалации ситуации", - сказал Джани.

Он добавил, Совбез "глубоко обеспокоен нестабильностью в Триполи и ухудшением гуманитарной ситуации, которая ставит под угрозу жизнь ни в чем не повинных гражданских лиц и угрожает перспективам политического решения".

"Прочный мир и стабильность в Ливии будут обеспечены только на основе политического решения", - добавил дипломат.

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