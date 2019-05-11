В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9

11 мая 2019 05:29 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе островов Кюсю и Сикоку на юго-востоке Японии, сообщило Главное метеорологическое управление страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эпицентр землетрясения находился в море между островами Кюсю и Сикоку. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Максимальную силу толчков в 4 балла по семибалльной японской шкале ощутили жители префектуры Эхимэ на Сикоку. Всего же толчки ощущались в 14 префектурах.

Угрозы цунами нет. Информации о разрушениях и жертвах нет.

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