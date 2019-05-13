Число жертв циклона "Фани" в Индии возросло до 64 человек

13 мая 2019 08:23 (UTC+04:00)

Число жертв мощного циклона "Фани", обрушившегося в начале текущего месяца на восточный индийский штат Орисса, возросло до 64 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в понедельник телеканал NDTV.

Ранее поступала информация о 43 пострадавших. По данным телеканала, наиболее сильно от циклона пострадал прибрежный город Пури, где спустянеделю после удара стихии спасатели обнаружили тела еще 18 погибших.

В настоящее время власти проводят в пострадавших районах восстановительные работы, в которых задействованы несколько десятков тысяч человек, в том числе военные. Окончательный объем причиненного ущерба пока не называется.

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