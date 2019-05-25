В Литве объявлен день тишины перед вторым туром президентских выборов

25 мая 2019 04:14 (UTC+04:00)

День тишины объявлен в Литве перед назначенным на воскресенье вторым туром президентских выборов, одновременно с которым пройдут выборы депутатов Европарламента. Как пояснила журналистам председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьёшайтите, запрет на любую агитацию вводится, согласно закону, за 30 часов до начала голосования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Запрет на агитационные публикации в СМИ, на размещение агитационного материала в общественных местах, а также на распространение текстов агитационного характера в социальных сетях действует до закрытия избирательных участков в день голосования", - пояснила она. Исключение cделано для рекламных плакатов кандидатов, ранее размещенных на оборудованных самоуправлениями стендах. "Если плакаты были вывешены до объявления запрета, снимать их не надо, но в радиусе 50 метров от избирательных участков не должно быть никакого агитационного материала, в том числе и таких плакатов", - отметила Матьёшайтите.

Голосование начнется 26 мая в 07:00 по местному времени. Таким образом, мораторий на предвыборную агитацию вступает в силу в 01:00 в субботу.

Второй тур выборов президента республики состоится через две недели после первого этапа, когда никому из девяти кандидатов не удалось набрать необходимые для победы более 50% голосов избирателей. Во второй тур вышли 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа. Они получили соответственно 31,13% и 30,94% голосов, разница составила всего 5 323 голоса. По мнению экспертов, шансы претендентов примерно равны, ожидается напряженная борьба.

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