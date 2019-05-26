В Литве пройдет второй тур выборов президента

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Литве. Второй тур выборов президента республики проходит через две недели после первого этапа, когда никому из девяти кандидатов не удалось набрать необходимые для победы более 50% голосов избирателей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во второй тур вышли 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа. Они получили 31,13% и 30,94% голосов соответственно, разница составила всего 5323 голоса. По мнению экспертов, шансы претендентов примерно равны.

Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Правом голоса обладают 2,488 млн граждан страны (население Литвы - 2,8 млн). Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени и будут принимать голосующих до 20:00. Нижнего порога явки на выборах главы государства нет. Активность избирателей в первом туре составила 57%.

Президент избирается прямым тайным голосованием на пять лет. Для кандидатов существуют возрастной ценз (им должно быть не менее 40 лет), а также требования являться гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.