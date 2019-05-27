В Мексике рядом с колледжем нашли прицеп с телами восьми человек

27 мая 2019 21:14 (UTC+04:00)

Тела восьми человек были брошены преступниками в прицепе рядом с колледжем в мексиканском городе Чильпансинго, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Proceso, тела были найдены рядом с колледжем, который принадлежит супруге губернатора штата Герреро Эктора Астудильо Флореса.

Одновременно в курортном городе Акапулько в том же штате с субботу по понедельник были убиты не менее семи человек. Двое погибших были сотрудниками национальной жандармерии - подразделения федеральной полиции страны.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей
Другие страны 05:03
Наркобарону Эль Чапо отказали в прогулках
США 26 мая 09:26
Министр природных ресурсов Мексики ушла в отставку из-за скандала с задержкой авиарейса
Другие страны 26 мая 07:37
Неизвестные убили пять человек на семейном празднике в Мексике
Другие страны 26 мая 07:13
Власти Мексики сообщили о гибели пяти человек при падении вертолета Ми-17
Другие страны 26 мая 02:16
В Мексике разбился вертолет Ми-17
Другие страны 25 мая 02:55
Лента новостей
Fitch Ratings подтвердило рейтинги Expressbank на уровне “B”
Бизнес 21:36
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Эфиопии
Политика 21:30
В Азербайджане фермеры будут обеспечены комбайнами c GPS маяками - министерство
Бизнес 21:09
В Азербайджане меняются правила выдачи субсидий фермерам
Бизнес 20:57
Физики из США экспериментально доказали "квантовость" силы инерции
США 20:52
В Азербайджане сельское хозяйство не пострадало от града
Экономика 20:49
Источник в Еврокомиссии рассказал о грозящем Италии штрафе в 3,5 млрд евро
Европа 20:43
Во Франции задержали двух подозреваемых в организации взрыва в Лионе
Европа 20:36
Глава Бактрансагентства о подготовке к финалу Лиги Европы УЕФА (ФОТО)
Политика 20:32