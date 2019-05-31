Площадь в Париже хотят назвать в честь принцессы Дианы

Площадь над туннелем в Париже, где погибла в ДТП британская принцесса Диана (Спенсер), может быть названа в ее честь. Как сообщает газета Le Monde, соответствующая инициатива должна быть вынесена на голосование в ходе заседания муниципального совета 11 июня, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Эта площадь стала местом, посвященным памяти леди Дианы, - приводит издание выдержку из предложения мэра города Анн Идальго. - Пламя Свободы, установленное в честь дара Статуи Свободы Соединенным Штатам от Франции, утратило свой первоначальный символ. Также предлагается посвятить это место Диане Спенсер".

Неудавшееся переименование

Сейчас эта площадь, где пересекаются проспекты Георга V, Президента Вильсона и Монтэнь, носит имя Альма, которое обусловлено соседством с мостом Альма. Он же был назван в честь первого крупного сражения Крымской войны 20 сентября 1854 года между войсками коалиции (Великобритания, Франция и Турция) и русской армией близ устья реки Альмы.

Впрочем, более 20 лет назад она едва не была переименована в честь оперной певицы Марии Каллас. 24 июля 1997 года муниципальный совет Парижа утвердил соответствующий указ. Официально название должно было быть представлено 11 сентября, спустя 20 лет со дня ее смерти.

Однако 31 августа произошла трагедия, которая заставила городскую администрацию отказаться от своих планов. В туннеле под мостом Альма Mercedes, в котором ехала принцесса Уэльская Диана, пытался оторваться от преследовавших его папарацци и на большой скорости ударился о стену, затем о колонну, разделявшую потоки движения, и перевернулся.

После этого репродукция факела американской Статуи Свободы, установленная как символ франко-американской дружбы, стала местом паломничества тысяч поклонников "леди Ди". Они приходили к скульптуре, расположенной над въездом в туннель, чтобы почтить ее память. Для туристов это место стало одним из обязательных для посещения в Париже. В то время рассматривались планы назвать площадь над туннелем в честь Дианы, однако это так и не было сделано - газета предполагает, что свою роль в этом сыграло британское правосудие.

Впрочем, мэрия не оставила планов по увековечению имени греко-американской оперной певицы, и спустя три года назвало в честь нее центральную аллею на проспекте Жоржа Манделя, который также расположен в XVI округе и выходит на площадь Трокадеро.

Гибель Дианы

Принцесса Диана была супругой принца Чарльза с 1981 по 1996 годы. В браке с наследником британского трона у нее родились двое сыновей - принцы Уильям и Гарри. Она погибла в автокатастрофе, происшедшей ночью 31 августа 1997 года в Париже, в туннеле под мостом Альма. Водитель автомобиля Анри Поль, в котором ехала принцесса, пытался оторваться от папарацци, и при въезде в туннель на скорости 105 км/ч потерял управление, столкнувшись с колонной, разделявшей потоки движения.

Жертвами трагедии стали сама Диана, ее возлюбленный Доди аль-Файед и водитель. В автокатастрофе выжил телохранитель принцессы Тревор Рис-Джонс. Отец Доди египетский миллиардер Мухаммед аль-Файед утверждал, что авария была организована британскими спецслужбами по указанию королевской семьи. В 2008 году британский суд отверг эти обвинения.

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