Переходный военный совет Судана призвал прекратить акции протеста

Переходный военный совет Судана призвал политическую оппозицию в лице "Сил за свободу и перемены" отозвать призыв к всеобщей акции гражданского неповиновения, заявил в интервью арабскому спутниковому телеканалу Sky News Arabia официальный представитель военсовета Шамс ад-Дин Каббаши, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая стартовала в воскресенье, и прекратила диалог с военными по передаче власти гражданским структурам.

"Военный совет не препятствует возвращению к переговорам и достижению компромиссных решений… Мы открыты для любых инициатив и призываем "Силы за свободу и перемены" отказаться от призыва к гражданскому неповиновению", - сказал Каббаши. При этом он подчеркнул, что акция оппозиции не отразилась на жизни страны. "Но мы сожалеем в связи с обострением ситуации и акцией гражданского неповиновения в нынешних сложных условиях", - сказал официальный представитель военсовета.

В воскресенье минздрав Судана сообщил, что за последние три дня в Хартуме от рук уголовников погибли 11 человек. Все они стали жертвами разбойных нападений в условиях роста преступности в суданской столице на фоне народных протестов и неспособности сил охраны правопорядка эффективно выполнять свои обязанности.

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