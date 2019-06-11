Прядь волос Бетховена выставлена на аукцион Sotheby's в Лондоне за $19 тыс.

11 июня 2019 13:26 (UTC+04:00)

Английский аукционный дом Sotheby's выставил на торги "значительную прядь волос" Людвига ван Бетховена (1770 - 1827), которую немецкий композитор сам отрезал и вручил своему другу пианисту Антону Хальму в 1826 году, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Редкий лот предварительно оценен в £15 тыс. ($19 тыс.), однако как считает глава департамента книг и манускриптов Sotheby's Саймон Макгвайр, прядь знаменитого композитора может уйти с молотка и за более высокую цену. "К ней уже проявлен очень большой интерес", - констатировал эксперт.

Макгвайр напомнил, что о пряди волос Бетховена попросил австрийский пианист Антон Хальм (1789 - 1872), который хотел передать ее супруге в качестве памятного дара. Однако вместо волос композитора слуга направил ему клок волос козла, что привело в неописуемую ярость музыканта. "И тогда он (Бетховен) вручил Хальму в листе бумаги прядь волос, которую лично срезал с затылка, значительную прядь, сказав, что на это раз она подлинная", - приводит слова аукционера агентство Reuters.

Хальм же впоследствии передал этот дар ученику Юлиусу Эпштайну, профессору фортепиано в Венской консерватории. Подлинность раритета подтвердил и автор биографии Бетховена Александер Тайер.

Sotheby's в прошлом уже выставлял на торги волосы Бетховена, срезанные на смертном одре в 1827 году, а также волосы австрийского композитора и музыканта-виртуоза Вольфганга Моцарта (1756 - 1791) и польского композитора и пианиста Фридерика Шопена (1810 - 1849).

Пряди волос композиторов и других великих людей в XVIII-XIX веках нередко отрезали на память после их кончины.

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