В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка

16 июня 2019 13:44 (UTC+04:00)

Число детей, скончавшихся от острого энцефалита в округе Музаффарпур штата Бихар на севере Индии, возросло до 83. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Times of India.

Ранее сообщалось о 50 скончавшихся.

Согласно изданию, основной причиной вспышки синдрома острого энцефалита является аномальная жара и влажность. Первоначально сообщалось, что симптомы энцефалита: озноб и лихорадка - наряду с резким падением уровня глюкозы в крови, могли быть вызваны отравлением токсинами, содержащимися в плодах личи.

Власти округа так же сообщили, что еще 108 детей в настоящий момент проходят лечение в местных больницах.

В Бихаре в течение последних нескольких недель сохраняется нетипичная для этого сезона жара - столбики термометров не опускаются в течение дня ниже 40 градусов. В Нью-Дели, тем временем, 10 июня температура превысила отметку в 50 градусов, достигнув самого высокого показатели в истории индийской столицы.

Задержка муссона в Индии привела к продолжительной жаркой погоде в нынешнем году. Как отмечают синоптики, жара иссушает северные и центральные регионы этой страны на протяжении уже более 30 дней.

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