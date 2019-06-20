ВОЗ заявила о нехватке средств на борьбу с Эболой в ДР Конго

20 июня 2019 06:56 (UTC+04:00)

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ей нужны еще 54 миллиона долларов, чтобы продолжить борьбу с вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно документу, организации необходимо 98 миллионов долларов на противодействие лихорадке, из которых получены были только 44 миллиона. "Нехватка финансирования критически важная: если деньги не будут получены, ВОЗ не сможет поддерживать деятельность по противодействию лихорадке на текущем уровне", - говорится в заявлении организации.

ВОЗ добавляет, что "партнеры также сталкиваются с недостатком средств, что ведет к сокращению или остановке работы".

Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. Всего в республике были зарегистрированы 2168 случаев болезни и 1449 смертей от лихорадки.

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