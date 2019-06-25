Иран не стремится к получению ядерного оружия, заявил Зариф

Тегеран не стремится к получению ядерного оружия, заявил во вторник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф после того, как США ввели очередные санкции против Ирана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Именно мы никогда не будем стремиться к ядерному оружию", - цитирует телерадиокомпания IRIB слова министра, который объяснил это религиозными убеждениями. Зариф фактически повторил не раз озвучивавшуюся руководством страны позицию в отношении ядерного оружия.

Так, верховный лидер Ирана Али Хаменеи на встрече в июне с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который посетил Тегеран с посланием от президента США Дональда Трампа, заявил, что у Ирана нет планов производить ядерное оружие, поскольку оно находится под запретом.

Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, отмечал, что стремление США не допустить получение Тегераном ядерного оружия не имеет под собой оснований.

США в понедельник объявили о введении санкций в отношении высокопоставленного руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции являются "пропорциональным ответом США" на действия Тегерана, в том числе инцидент со сбитым американским беспилотником и атакой на танкеры, в которых Вашингтон обвинил Иран. Трамп заявил, что США "не допустят обладания Ираном ядерным оружием" и продолжения им "поддержки терроризма".

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