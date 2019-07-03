При авиаударе по центру содержания мигрантов близ Триполи погибли 40 человек

3 июля 2019 04:39 (UTC+04:00)

Не менее 40 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного по центру содержания мигрантов в пригороде ливийской столицы Триполи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило агентство Reuters.

По его данным, еще около 80 человек получили ранения.

Как передает Agence France-Presse, представители центра, расположенного в пригороде Триполи, Таджуре, утверждают, что за авианалетом стоят силы Ливийской национальной армии (ЛНА), которая находится под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий погибли более 750 человек, свыше 4,4 тыс. получили ранения.

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