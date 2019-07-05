Переходный совет будет править Суданом три года и три месяца

Переходный совет, о создании которого договорились суданские военные и оппозиция, возглавит страну на период трех лет и трех месяцев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По поступившей информации, Переходный совет будет состоять из пяти военных и пяти гражданских лиц. Первый председатель будет назначен на срок в 21 месяц из числа представителей вооруженных сил. Затем его сменит гражданское лицо на оставшиеся 18 месяцев.

Оппозиционный альянс "За свободу и перемены" будет ответственным за создание временного гражданского правительства, подотчетного Переходному совету. После выполнения данных шагов предполагается сформировать независимый законодательный орган, а также совместную национальную комиссию по расследованию гибели демонстрантов в различных акциях протеста последних месяцев.

Ранее в пятницу Военный совет Судана и оппозиционные силы в ходе переговоров достигли соглашения о создании руководящего органа на переходный период до проведения выборов. Стороны согласились создать "суверенный совет" из гражданских и военных представителей, который будет действовать как минимум три года. Они также договорились сформировать независимое правительство и начать расследование актов насилия, происходивших в последние недели.

В среду в суданской столице был восстановлен переговорный процесс. Стороны обсуждали вопросы будущего политического устройства страны. Главной целью диалога являлось формирование правящего органа. Посредниками на переговорах являются Эфиопия и Африканский союз.

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