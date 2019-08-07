В Италии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

7 августа 2019 11:55 (UTC+04:00)

Легкомоторный самолет разбился во вторник вечером на склоне горы Кармо в североитальянской области Лигурия, оба пилота погибли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил представитель местной пожарной службы, в среду на рассвете спасатели и карабинеры обнаружили в горном районе близ селения Джустениче упавший самолет Piper, в кабине которого находились тела обоих погибших. Согласно свидетельствам очевидцев, крушение произошло около 21.00.

Тревогу подняли родственники пилотов, мобильные телефоны которых прекратили действовать во вторник вечером. Поисковая операция, в которой был задействован вертолет ВМС Италии, была начата минувшей ночью.

Неделю назад легкомоторный самолет упал на автостраду А-26, соединяющую итальянские области Лигурия и Пьемонт, в районе города Алессандрия. Тогда находившийся за штурвалом мужчина погиб, и лишь по счастливой случайности упавший самолет не задел ни одного автомобиля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ФРГ изменила более 50 законов для подготовки к Brexit без сделки
Европа 5 августа 15:20
Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане
Другие страны 5 августа 13:24
Во Франции пожарные локализовали природные пожары на юге страны
Европа 3 августа 14:23
В Италии семь человек арестовали по делу о давке в клубе, где погибли люди
Другие страны 3 августа 13:25
Премьер Италии предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Россия 3 августа 11:41
Глава МВД Германии хочет ввести контроль на границе со Швейцарией
Европа 2 августа 17:50
Лента новостей
Ряд российский компаний намерен наладить экспорт в Узбекистан
Бизнес 12:09
Рост сделок купли-продажи жилья в Казахстане достиг 10%
Бизнес 11:57
Вырос объем банковских вкладов в регионах Азербайджана
Финансы 11:55
Протяженность железных дорог в Стамбуле возрастет
Турция 11:54
Валентин Гафт госпитализирован
Социум 11:48
Информация о составе участников "игр" на оккупированных землях Азербайджана будет взята под контроль - глава общины (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 11:45
Индонезия призвала все стороны отказаться от эскалации ситуации из-за решения по Кашмиру
Другие страны 11:31
Минэнерго США снизило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 11:25
В Турции задержаны три француженки
Турция 11:19