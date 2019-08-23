В Индии четыре человека погибли после обрушения стены храма

23 августа 2019 12:46 (UTC+04:00)

По меньшей мере четыре человека погибли, 27 получили ранения при обрушении стены индуистского храма в северо-восточном индийском штате Западная Бенгалия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно его данным, инцидент произошел в день празднования Джанмаштами, или дня рождения Кришны, являющегося, по индуистским верованиям, восьмым воплощением бога-хранителя вселенной Вишну. Отмечается, что на момент обрушения стены в святилище находились множество верующих, в том числе женщины и дети.

Причина трагедии пока не установлена. К настоящему моменту пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается медицинская помощь. Полиция ведет расследование случившегося.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пакистан будет сотрудничать с Индией по Картарпурскому коридору
Другие страны 12:04
Бывший министр правительства Индии задержан по делу о коррупции
Другие страны 22 августа 16:53
В Индии задержали более 90 протестующих против сноса храма известного поэта
Другие страны 22 августа 10:44
Туристический потенциал Азербайджана будет презентован в Индии
Туризм 21 августа 14:21
Главы правительств ШОС соберутся в Узбекистане осенью
Бизнес 21 августа 12:47
На севере Индии эвакуировали более 1 тыс. туристов из-за наводнений
Другие страны 20 августа 16:54
Лента новостей
Религиозные памятники на оккупированных исконно азербайджанских землях подвергаются вандализму - заявление
Нагорно-карабахский конфликт 14:16
Ирландия пригрозила заблокировать соглашение ЕС и МЕРКОСУР из-за лесных пожаров в Амазонии
Европа 14:11
Обсуждены пути еще большего облегчения открытия бизнеса в Азербайджане (ФОТО)
Бизнес 14:11
В Азербайджане на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест для учителей (ФОТО)
Общество 14:09
Йеменские правительственные силы установили контроль над городом Атак
Арабские страны 14:05
В Баку продолжается обновление дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Общество 14:02
Путин поздравил жителей Чечни с открытием самой большой в Европе мечети
Россия 13:56
Европейский инвестиционный банк и IGB ведут переговоры о заключении кредитного соглашения
Энергетика 13:55
Россия и Узбекистан заключили контракты почти на $30 млн
Бизнес 13:55