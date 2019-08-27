Макрон заявил, что западному доминированию в мире наступает конец

Эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. Об этом во вторник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на совещании послов республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим конец западной гегемонии в мире, - отметил он. - Обстоятельства меняются". По его словам, "это, в частности, укрепление новых держав". "Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии".

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