Пакистан обвинил Индию в нарушении режима прекращения огня в Кашмире

Министерство иностранных дел Пакистана вызвало замглавы посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалию и осудило нарушение режима прекращения огня индийскими силами на линии контроля в спорном регионе Кашмир, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как указано в пресс-релизе, речь идет о перестрелке, которая произошла 27 августа в приграничной зоне. По данным ведомства, в результате нее погибли два мирных жителя, в том числе ребенок, еще четверо получили ранения.