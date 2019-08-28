Пакистан обвинил Индию в нарушении режима прекращения огня в Кашмире

28 августа 2019 20:13 (UTC+04:00)

Министерство иностранных дел Пакистана вызвало замглавы посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалию и осудило нарушение режима прекращения огня индийскими силами на линии контроля в спорном регионе Кашмир, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Как указано в пресс-релизе, речь идет о перестрелке, которая произошла 27 августа в приграничной зоне. По данным ведомства, в результате нее погибли два мирных жителя, в том числе ребенок, еще четверо получили ранения.

Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти.

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