При нападении талибов в афганском Кундузе погибли 25 человек

По меньшей мере 20 представителей сил безопасности Афганистана и пять гражданских лиц погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на город Кундуз. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил телеканал TOLO News.

По данным телеканала, еще около 80 человек, в основном мирных жителей, получили ранения.

Отмечается, что атака на Кундуз продолжалась более суток, в настоящее время город очищен от талибов и находится под контролем властей. 56 боевиков были ликвидированы.

Телеканал также указывает, что в воскресенье утром талибы напали на город Пули-Хумри - административный центр провинции Баглан.

В субботу вечером в Кундузе произошел теракт, в результате которого погибли десять человек, еще пятеро были ранены. Среди погибших - официальный представитель полиции города Сарвар Хуссейни. Еще несколько высокопоставленных представителей сил правопорядка получили тяжелые ранения.

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