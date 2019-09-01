При нападении талибов в афганском Кундузе погибли 25 человек

1 сентября 2019 17:15 (UTC+04:00)

По меньшей мере 20 представителей сил безопасности Афганистана и пять гражданских лиц погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на город Кундуз. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил телеканал TOLO News.

По данным телеканала, еще около 80 человек, в основном мирных жителей, получили ранения.

Отмечается, что атака на Кундуз продолжалась более суток, в настоящее время город очищен от талибов и находится под контролем властей. 56 боевиков были ликвидированы.

Телеканал также указывает, что в воскресенье утром талибы напали на город Пули-Хумри - административный центр провинции Баглан.

В субботу вечером в Кундузе произошел теракт, в результате которого погибли десять человек, еще пятеро были ранены. Среди погибших - официальный представитель полиции города Сарвар Хуссейни. Еще несколько высокопоставленных представителей сил правопорядка получили тяжелые ранения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Восемь человек погибли в результате взрыва в Афганистане
Другие страны 15:53
Девятый раунд переговоров США с "Талибаном" завершился
США 06:31
В Афганистане десять человек погибли при взрыве
Другие страны 31 августа 19:38
Азербайджанская птицеводческая фабрика увеличит экспорт яиц в Афганистан
Бизнес 31 августа 16:35
Главы правительств стран Содружества примут решение о проведении Игр стран СНГ
Другие страны 31 августа 13:43
Трамп: США пока не достигли соглашения с талибами о выводе своих войск из Афганистана
США 31 августа 04:11
Лента новостей
Компьютерный сбой привел к задержкам авиарейсов по всей Франции
Европа 17:37
При крушении самолета на Филиппинах погибли семь человек
Другие страны 16:48
Ураган "Дориан" достиг пятой категории
В мире 16:10
Восемь человек погибли в результате взрыва в Афганистане
Другие страны 15:53
Хикмет Гаджиев: В XXI веке азербайджанский народ все еще страдает от политики оккупации со стороны Армении
Политика 15:17
В Гонконге полиция предупредила демонстрантов о зачистке в районе аэропорта
Китай 15:13
Михаил Гусман: Кастро помахал сигарой: «Я с тобой говорю, потому что ты — ТАСС» (ФОТО)
Россия 15:07
В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
Политика 14:56
Грузовик врезался в жилой дом в Турции, есть погибшие
Турция 14:28