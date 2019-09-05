Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны

5 сентября 2019 23:13 (UTC+04:00)

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук в четверг вечером обнародовал состав нового правительства страны, министром иностранных дел стала женщина, об этом он сообщил на проведенной в Хартуме пресс-конференции, трансляцию которой ведут спутниковые телеканалы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг Суверенный совет Судана утвердил состав переходного правительства страны. В него вошли 19 министров и 6 государственных министров.

Впервые в истории арабского мира пост главы МИД заняла женщина - Асма Абдалла. Генерал-лейтенант Джамал Амру назначен министром обороны, главой МВД стал генерал-лейтенант Тарифи Идрис.

На каждую министерскую должность предлагалось три кандидата, "чтобы премьер-министр смог выбрать лучших". При этом гражданская оппозиция представила кандидатуры на все министерские посты за исключением глав министерств обороны и внутренних дел, так как руководителей силовых ведомств, согласно ранее достигнутым договоренностям, должны были определить суданские военные.

Новый премьер Судана был приведен к присяге 21 августа. Хамдука на пост председателя правительства выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).

Назначение премьера стало возможным после подписания суданскими гражданскими силами и военными конституционной декларации, которая оговаривает шаги по формированию институтов государственной власти на переходный период.

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