Три ракеты упали на территории Палестины

19 сентября 2019 08:17 (UTC+04:00)

По меньшей мере семь палестинцев пострадали при ракетном обстреле города Рафах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщила газета Haaretz.

Отмечается, что две ракеты упали неподалеку от жилого дома, а третья - у заграждения, разделяющего Израиль и сектор Газа.

На данный момент нет информации о том, кто стоит за запуском ракет.

Военные Израиля сообщили, что они засекли "неудачную попытку запуска" из сектора Газа, но ни один снаряд не упал на территории Израиля.

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