Авиакомпания отправила 80 рейсов без пассажиров

22 сентября 2019 14:48 (UTC+04:00)

Национальная авиакомпания Пакистана Pakistan International Airlines (PIA) за два года отправила более 80 рейсов без единого пассажира на борту. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Лента.ру" сообщает Geo News TV.

В полученном издании отчете сообщается, что 46 рейсов были регулярными, еще 36 были организованы специально для перевозок паломников для участия в хадже, однако ими никто не воспользовался. В итоге перевозчик понес убытки на 180 миллионов пакистанских рупий (более миллиона долларов), однако никакого расследования власти решили не начинать.

Представители PIA никак не прокомментировали случившееся.

10 июня самолет Pakistan International Airlines задержали из-за пассажирки, которая случайно открыла дверь аварийного выхода, перепутав его с туалетом. Всем 37 пассажирам пришлось выгрузиться из самолета, пока техники устраняли неполадки. В итоге рейс задержали на семь часов.

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