Саудовская Аравия получила сигнал бедствия с иранского танкера в Красном море

Саудовские пограничники получили сигнал бедствия с иранского танкера, который 11 октября подвергся нападению у порта Джидда в Красном море, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

При анализе полученного сигнала с целью оказания необходимой помощи, утверждают пограничники, было установлено, что танкер после возникшего на нем пожара продолжал движение и отключил все транспондеры. В саудовской пограничной службе также отметили, что на все попытки связаться с танкером экипаж судна не реагировал.

"Королевство подтверждает свою приверженность безопасности морского судоходства, а также выполнению международных соглашений и норм", - говорится в заявлении.

Взрывы произошли в пятницу утром на иранском танкере, когда он находился неподалеку от саудовского порта Джидда. Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате взрывов были повреждены два нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в Красное море. Никто из членов экипажа танкера не пострадал.

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