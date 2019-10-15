Токио выразил протест Пхеньяну из-за требования компенсации за затопленную шхуну

15 октября 2019 06:21 (UTC+04:00)

Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с требованием Пхеньяна выплатить компенсацию за инцидент в японской исключительной экономической зоне, в ходе которого в начале октября северокорейский траулер столкнулся с судном японской рыболовной инспекции. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Требование Северной Кореи о компенсации абсолютно неприемлемо. Мы выразили соответствующий протест через дипломатические каналы в Пекине", - сказал он. Власти КНДР ранее возложили ответственность за происшествие на Японию и потребовали возместить материальный ущерб за затопленное судно.

7 октября в 350 км от полуострова Ното (префектура Исикава) в исключительной экономической зоне Японии шхуна КНДР, которая подозревается в незаконном вылове кальмара, столкнулась с судном японской рыболовной инспекции. Судно от полученных повреждений затонуло в течение 20 минут, а его команда оказалась за бортом. Прибывшая на место происшествия японская береговая охрана спасла всех этих моряков - 60 человек. Они были переданы на находившуюся там другую северокорейскую шхуну, которая покинула японскую зону.

Суда из КНДР, как сообщают в Токио, в последнее время постоянно пытаются вести промысел в этом районе. По данным японской рыболовной инспекции, в 2018 году она более 5 тыс. раз сталкивалась со случаями незаконного пребывания в экономической зоне страны.

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