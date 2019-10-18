США вводят пошлины против ЕС на сельхоз- и промышленную продукцию

18 октября 2019 04:57 (UTC+04:00)

В пятницу США вводят новые пошлины в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС, это решение стало результатом решения Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) по иску Соединенных Штатов от 2004 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В начале октября арбитры ВТО, наконец, подтвердили объём товаров, на который могут быть установлены дополнительные американские пошлины. В рамках компенсации ущерба США, нанесенного Евросоюзом из-за субсидирования Airbus, американская сторона может принять ответные меры по отношению к ЕС на сумму не выше, в общей сложности, 7,496 миллиарда долларов в год, сообщила тогда организация.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер при этом объявил о твердом намерении ввести эти пошлины - 10% на воздушные суда и в размере 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. А госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Америка может ввести пошлины на вино и сыры из Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп, комментируя решение арбитров ВТО на днях, назвал его победоносным. Американский лидер добавлял, что ни у кого не должно быть сомнений в правоте Соединенных Штатов, поскольку решение было вынесено организацией, которая крайне редко принимала их сторону.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Бразилии отложил выдвижение сына на должность посла в США
Другие страны 05:38
В США регулятор настаивает на судебном запрете на операции Telegram с ее криптовалютой
США 05:35
Во Франции предотвращен теракт в стиле атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке
Другие страны 04:36
В США более 30 человек скончались от вейпинга
США 04:11
Министр энергетики США уведомил Трампа, что намерен уйти в отставку
США 02:36
Лидеры ЕС согласовывали сделку о параметрах Brexit в декорациях Хэллоуина
Другие страны 02:17
Лента новостей
Президент Бразилии отложил выдвижение сына на должность посла в США
Другие страны 05:38
В США регулятор настаивает на судебном запрете на операции Telegram с ее криптовалютой
США 05:35
Церемония открытия VII Всемирных военных игр пройдет в КНР
Другие страны 05:14
Во Франции предотвращен теракт в стиле атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке
Другие страны 04:36
В США более 30 человек скончались от вейпинга
США 04:11
В Арктике обнаружили бочку с кофе 1902 года
Другие страны 03:51
Картина французского художника русского происхождения продана на аукционе за €20 млн
Другие страны 03:49
В Чехии туристам придется получать разрешение на селфи в костнице
Другие страны 03:21
В Египте уволили пилота, посадившего за штурвал артиста
Другие страны 02:57