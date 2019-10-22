Два сотрудника служб безопасности Ирака стали жертвами боевиков ИГ

22 октября 2019 02:23 (UTC+04:00)

По меньшей мере два сотрудника служб безопасности Ирака погибли, еще трое получили ранения в результате атак боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на контрольно-пропускные пункты в провинции Салах-эд-Дин на севере страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении иракских военных, которое приводит в понедельник агентство Reuters.

Отмечается, что нападение было совершено в районе нефтяного месторождения Алас. "Члены "Даиш" (арабское название группировки ИГ - прим. ТАСС) атаковали два КПП в районе месторождения Алас в провинции Салах-эд-Дин, - указывается в тексте. - При срабатывании самодельного взрывного устройства на воздух взлетел принадлежавший размещенным в том районе службам безопасности автомобиль, что привело к гибели двух сотрудников".

Еще три человека пострадали после того, как боевики открыли огонь по военнослужащим, когда те эвакуировали тела погибших коллег.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьер-министра Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных уголках страны операции по ликвидации террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют вылазки, направленные против сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и мирных граждан.

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