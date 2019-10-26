Fiat Chrysler of America отзывает 107 тыс. пикапов в США

26 октября 2019 00:32 (UTC+04:00)

Корпорация Fiat Chrysler of America объявила в пятницу о добровольном отзыве для устранения неполадок 107898 автомашин в США. В уведомлении, размещенном на сайте компании, указывается, что причиной отзыва стала возможность образования микроскопических трещин в системе охлаждения, что может приводить к возгоранию двигателя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нынешний отзыв распространяется на пикапы Ram-1500 с дизельным двигателем 2014-2019 модельных годов, - указывается в уведомлении. - Отзыв не распространяется на машины с бензиновым двигателем и на самую современную модель". Корпорация планирует осуществить также отзыв 50159 машин этой марки в Канаде и еще 1730 машин - в других странах мира.

Fiat Chrysler of America - восьмая по размерам автомобилестроительная корпорация в мире. Она была образована в октябре 2014 года в результате слияния итальянской компании Fiat и американской компании Chrysler. Ее американская штаб-квартира расположена в окрестностях Детройта (штат Мичиган).

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