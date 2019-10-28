В Канаде небольшой самолет упал в озеро

28 октября 2019 01:55 (UTC+04:00)

Три человека пропали без вести в результате падения небольшого самолета в озеро в провинции Манитоба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел примерно в 280 км к северо-востоку от Виннипега - столицы региона. По свидетельству очевидцев, самолет задел дерево, после чего упал в воду. На борту находились три человека.

Спасатели уже обнаружили обломки воздушного судна. Идут поиски находившихся в самолете людей. К поискам привлечены аквалангисты.

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