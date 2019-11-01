Южнокорейский вертолет упал у берегов островов Токто в Японском море

Южнокорейский вертолет разбился у берегов островов Токто в Японском море, семь человек пропали без вести, передает агентство Ренхап, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На борту вертолета находился раненый рыбак, его друг и пять сотрудников спасательной службы.

В поисковой операции участвуют несколько десятков военных кораблей и вертолеты.

Группа островов Токто (японское название Такэсима) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ. Острова известны также как скалы Лианкур.

Япония предлагает Южной Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.

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